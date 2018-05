Goch : Diakonie beteiligt sich mit Werbefilmen am "Tag der Pflege"

Goch "Oftmals bekommt man nur ein Lächeln als Dank, aber das sagt mehr als tausend Worte." "Ich arbeite gerne bei der Diakonie, weil hier Pflege nicht nach der Stoppuhr stattfindet." "Wir sind ein tolles Team, bei Problemen unterstützen wir einander." Diese drei Aussagen über den Beruf der Pflegekraft stammen von Michaela Bischoff, Birgit Dinnesen-Brons und Sigrid Ramme (in der Reihenfolge der Zitate). Alle drei Frauen arbeiten beim Pflegedienst der Diakonie in Goch und haben in drei kurzen Filmen ihren Beruf vorgestellt. Die Filme entstanden als Beitrag der pflegerischen Dienste der Diakonie im Kirchenkreis Kleve zum landesweiten "Tag der Pflege" am heutigen Samstag, 12. Mai, zu dem die Wohlfahrtsverbände aufgerufen haben.

"Wir haben gemerkt: es wird inzwischen richtig schwierig, ausreichend Pflegekräfte zu finden. Der Markt ist praktisch leer gefegt", sagt Pfarrer Joachim Wolff, Geschäftsführer der Diakonie im Kirchenkreis Kleve. So habe man sich überlegt, mit den Filmbeiträgen den Beruf anschaulich und attraktiv darzustellen in der Hoffnung, dass sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheiden. "Bewegte Bilder wirken immer am besten", sagt Kameramann Stephan de Leuw, der für den professionellen Dreh sorgte.

In allen drei Kurzfilmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Eine Szene aus dem Arbeitsalltag von Birgit Dinnesen-Brons zeigt sie, wie sie mit der alten Dame, die sie pflegt, auch in Ruhe einen Kaffee trinkt und mit ihr plaudert. "Für viele Patienten ist die Begegnung mit der Pflegekraft der einzige menschliche Kontakt in 24 Stunden", betont Malcolm Lichtenberger, Fachbereichsleiter der pflegerischen Dienste. "Es ist viel Herzblut mit dabei, damit die Menschen, die wir betreuen, solange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können", sagt Michaela Bischoff in ihrer Filmsequenz und man sieht, wie sie einem Patienten, der im Rollstuhl sitzt, beim Ankleiden hilft. Wie ihre Kollegin Dinnesen-Brons arbeitet sie seit über 20 Jahren bei der Gocher Diakonie.



Auch Sigrid Ramme, seit 16 Jahren im Pflegeberuf, berichtet, dass die menschliche Begegnung stets im Vordergrund steht. "Der Zugang zum Beruf muss deutlich verbessert werden", betont Joachim Wolff. Dies sei auch eine Herausforderung für den neuen Gesundheitsminister, von dem die Diakonie sich Anreize erhoffe. "Es ist ein toller Beruf, menschlich anspruchsvoll, und man bekommt viel zurück", so Wolff. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Immer noch ist ein Teil der schulischen Ausbildung kostenpflichtig. Auch hier sieht Pfarrer Wolff die Politik in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Ausbildung ohne eigenen finanziellen Aufwand möglich wird. Oftmals finden Bewerber durch Praktika oder das freiwillige soziale Jahr (FSJ) einen ersten Eindruck. Die Diakonie als Arbeitgeber sorgt auch für die Gesundheit der Pflegekräfte mit einem kostenlosen physiotherapeutischen Angebot. Dies ist auch in einem der drei Kurzfilme zu sehen. Zu finden sind sie auf der Internetseite www.diakonie-kkkleve.de und auf youtube.

