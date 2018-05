Goch : Christian Thissen ist Gochs neuer SPD-Vorsitzender

Goch Die SPD Goch hat sich neu aufgestellt. Dabei war es der Partei wichtig, elementare Anteile von Verantwortungen in jüngere Hände zu übertragen. Es wurden ein neuer Vorsitzender und ein neuer Vorstand gewählt. "In Bezug auf die zukünftige Gestaltung der Politik in unserer Stadt möchte das Team die positive Entwicklung im Hinblick auf die Lebensqualität der Menschen vorantreiben", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Und weiter: "Das Leben der Mitbürger in Bezug auf Bildung und soziale Sicherheit, die Gestaltung der Infrastruktur und der sinnvolle Umgang mit Ressourcen bilden Schwerpunkte der künftigen Arbeit." Anregungen von Bürgern werden hierbei gerne angenommen.

Folgende Positionen wurden neu besetzt: Neuer Vorsitzender der Sozialdemokraten in Goch ist Christian Thissen, sein Stellvertreter ist Bernd Schlözer. Geschäftsführer wurde Andres Rennings, Schriftführer Benedikt Schroers. Willi Ratsak ist Kassierer, seine Stellvertreterin ist Jutta Seven.

Zu Beisitzern gewählt wurden Ingo Ritzrow, Ingo Schnock, Jenny Lorenz, Kurt Nickel und Thorsten Bleeck.

(RP)