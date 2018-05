Goch: Spaß-Spektakel bei den Lowland-Games

Goch Statt massiver Baumstämme flogen bei den Gocher Lowland Games rohe Eier durch die Luft. Die Veranstaltung der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort lockte wieder zahlreiche Vatertags-Ausflügler an.

Die Lowland Games sind an Vatertag eine Institution in Goch. Auch am vergangenen Donnerstag lockte die Traditionsveranstaltung der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort wieder zahlreiche Vätergruppen, Familien, Radfahrer und Ausflügler zur Arnold-Janssen-Straße.