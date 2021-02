CDU fordert Maßnahmen : Lkw zur Sandgrube in Pfalzdorf machen Probleme

Goch Die CDU Goch fordert für die Anfahrt zur Sandgrube in Pfalzdorf die Ausschilderung einer festgelegten An- und Abfahrtsroute sowie Maßnahmen zum Erhalt der Fahrbahn.

„Hier über die Friedenstraße fahren seit einigen Wochen tagtäglich unzählige Lastwagen“ sagt Katharina Pleines, Ortsvorsitzende der Christdemokraten in Pfalzdorf. Ziel der an- und abfahrenden Lkw ist die Sandgrube an der Friedenstraße. Hier hat der Betreiber der Grube vor einigen Wochen wieder mit dem Abtransport von Sand begonnen. „Die Fahrer kommen oftmals von auswärts und fahren, da es keine geregelte Zu- und Abfahrt gibt, nicht nur über die Friedenstraße, sondern auch über benachbarte Straßen wie zum Beispiel die Radmacherstraße und die Braune-Rocker-Straße,“ sagt Pleines. „Wer den Zustand der Pfalzdorfer Straßen kennt, der weiß, was diese Belastung bedeutet.“