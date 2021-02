Neu-See-Land : Eislaufen bleibt hier verboten

Eislaufen in Goch Foto: Anja Settnik

(nik) Es ist reizvoll, und tatsächlich haben diesem Reiz in den vergangenen Tagen einige Menschen nicht widerstehen können: Der flache See des großen Baugebiets Neu-See-Land wurde von einer Reihe großer und kleiner Menschen zum Schlittschuhlaufen genutzt. Sogar die Grundlagen des Eishockeys vermittelten ein paar Väter ihrem Nachwuchs. Stadtsprecher Torsten Mateneraers betont auf Anfrage jedoch: Das Betreten des Eises ist genauso verboten wie im Sommer das Schwimmen im See. Die Schilder mit diesen dauerhaft geltenden Regeln sind zwar nicht gerade zahlreich, aber vorhanden.