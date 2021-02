Rosenmontag mal anders : So schön war der Gocher Umzug 2021

Fantasievolle Mottowagen, bunte Fußgruppen, flotte Musik, Filmer und ein gut informierter Moderator trugen zum Erfolg des etwas anderen Rosenmontagszugs bei Foto: miba

GOCH Von Corona und den Folgen der Pandemie ließen sich die Gocher nicht davon abhalten, ihren Rosenmontagszug ziehen zu lassen. Über 100 Nummern war er lang - und kann komplett digital immer wieder angeschaut werden.

Der Rathaussturm ist in diesem Jahr ausgefallen, deshalb kann Ulrich Knickrehm aus seinem Amtszimmer winken, als müsste das so sein. Niemand hat dem Bürgermeister den Schlüssel abgenommen, etwas verloren grüßt er aus dem Rathaus. Immerhin steckt ein paar Fenster weiter noch ein anderer Mann den Kopf nach draußen: Jürgen Hemmers, und auf den kommt’s an, denn er ist der Sitzungspräsident des Rosenmontagszugkomitees (RZK) Goch und seit Jahren dafür zuständig, den Umzug zu kommentieren. Das macht er auch in der Corona-Session. Über jede der rund 100 Zugnummern weiß er Bescheid, und alle sind „fantastisch“, so wie immer.

Der Zugweg wurde diesmal ein wenig verändert, vielleicht, damit genug Platz für die vielen bunten Püppchen ist, die für die Gocher Bürger stehen: große und kleine, männliche und weibliche, fast alle verkleidet. Sie jubeln diesmal auch vor den Stadtwerken und der Sparkasse, denn die haben in ihre Schatullen gegriffen, um den Karnevalisten auch in diesem Jahr den Höhepunkt der Karnevalstage zu ermöglichen. Bloß an Kamelle und Strüsscher hat niemand gedacht – so muss der Kommunalbetrieb am Ende des Zugs nicht ganz so viel Müll wegräumen. Auch Schnapsfläschchen fehlen und die Rucksack-Kontrolle Halbwüchsiger, denn der Umzug 2021 ist halt doch „etwas anders“. Weil er wegen der Hygiene- und Abstandsregeln eben nur digital stattfinden darf.

Trotzdem bringt die Meisterleistung von Goch TV und RZK die närrische Gemeinschaft zusammen – an vermutlich vielen hundert oder gar tausend Computern, die in den Wohn-, Arbeits- und Kinderzimmern stehen. Wer’s verpasst hat, pünktlich um 14 Uhr einzuschalten – nicht schlimm, der Beitrag bleibt auch als Konserve frisch. Vielleicht lässt er sich in einigen Monaten ja sogar in fröhlichen Gruppen nochmal ansehen: von den Kita-Gruppen, Grundschulklassen, kreativen Familien oder den Prinzen stellenden Vereinen der Stadt.

Klare Sache: Die Polizei fährt vorneweg, gefolgt von der Zugleitung des RZK. Andreas Strötges und Stephan Joosten brauchen diesmal nicht die Wagen zu dirigieren und müssen auch nicht darauf achten, dass an jeder Wagen-Achse Ordner laufen. Dafür, dass Ordnung im Zug herrscht, haben diesmal Theo Aymans und Armin Walter mit ihrem Team von GochTV gesorgt. Die Musikkapellen tanzen ebenso wenig aus der Reihe wie die Mädchen der 1. GGK, von Kolping oder Concordia. Ohne jede Störung bewegt sich der „närrische Lindwurm“, wie ihn traditionsbewusste Berichterstatter gerne nennen, durch die Straßen. Ganz schön zügig rollen die Wagen, die das vor dem Green Screen im Studio so gelernt haben. Ebenso beschwingt schreiten die Fußgruppen aus; sie müssen ja auch keine Rücksicht auf Kinder nehmen, die Bonbons vom Boden aufsammeln.