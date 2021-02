Rollenverteilung in der Krise : „Frauen leisten derzeit oft Enormes“

Kreis Kleve Familien kämpfen in der Pandemie mit Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice zugleich. Dies dürfe nicht zu einer Rückführung der Frauen in alte Rollenbilder führen, warnen die Gleichstellungsbeauftragen im Kreis Kleve.

Bereits seit einem Jahr verändert die Corona-Pandemie den Alltag, mit all ihren Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, die Bildung, die Kultur aber auch auf das häusliche Leben. Im häuslichen Bereich bringt das je nach Situation gleich mehrere Probleme mit sich: Zum einen drohen durch Kontaktreduzierungen Vereinsamung, Verkümmerung und Langeweile. Zum anderen leiden viele Familien und besonders Alleinerziehende unter tagtäglicher Überforderung durch die zeitgleiche Verantwortlichkeit für Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice. Was sonst in Kindergärten, Schulen und am Arbeitsplatz geleistet wird, verlagert sich in das jeweilige Zuhause.