Kreis Kleve veröffentlicht Zahlen : Drei Prozent der Bevölkerung haben Erstimpfung erhalten

Kreis Kleve An gleich mehreren Fronten im Kreis Kleve wird derzeit gegen Corona geimpft. 10.244 Menschen haben insgesamt ihre Erstimpfung erhalten – das entspricht. 3,3 Prozent der Bevölkerung. Allerdings ist die Quote unter den tatsächlich Impfberechtigten höher.

Seit einer Woche laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve die Corona-Schutzimpfungen. Die 1236 zur Verfügung stehenden Impfdosen wurden in der ersten Woche zwischen dem 8. und 14. Februar auch verimpft, wie der Kreis Kleve mitgeteilt hat. „Unser Impfzentrum hat ab dem Start am Montagnachmittag sehr gut funktioniert“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Bekanntlich steht derzeit nur eine begrenzte Liefermenge des Impfstoffs von Biontech und Pfizer für die Impfung der Über-80-Jährigen zur Verfügung.

Schon in der ersten Betriebswoche hat es einen weiteren Leistungstest gegeben. Zusätzlich zum Impfstoff für die Senioren erhalten die Impfzentren seit Mittwoch größere Sonderkontingente des Astrazeneca-Impfstoffs. Diesen erhalten ausschließlich Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die in bestimmten Berufsgruppen der höchsten Priorität tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste, der Tagespflegeeinrichtungen, der Hospize und des Rettungsdienstes. Sie wurden vom Impfzentrum informiert und können über ein Buchungsportal des Kreises Kleve ihre Impftermine buchen. Das funktioniert unabhängig vom Terminbuchungssystem für Senioren. In den ersten fünf Tagen zwischen dem 10. und 14. Februar erhielten 1150 berechtigte Personen im Impfzentrum ihre Erstimpfung mit Astrazeneca.