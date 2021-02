Ärgernis in Lintorf : Parkverbot soll Schäden an Bäumen verhindern

An der Straße „An den Dieken“ in Ratingen Lintorf parken auch am Wochenende Lkw. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Parkende Lkw sind an der Straße „An den Dieken“ in Lintorf ein ständiges Ärgernis. Auch der zunehmende Müll ist ein Problem. Die CDU will die Situation verbessern.

(RP) Durch Fahr- und Parkmanöver großer Auflieger und Lkw verursachte Beschädigungen von Bäumen an Parkbuchten entlang der Straße „An den Dieken“ führen immer wieder zur Verärgerung der Bürger im Lintorfer Norden. Auch das Hinterlassen von Unrat in den Grünflächen ist zunehmend ein Problem.

„An der Straße „An den Dieken“ parken die Fahrzeuge oft nicht nur tagsüber, sondern auch nachts und am Wochenende. Die Parkbuchten entlang dieser Straße sind jedoch nicht für die teils sehr langen Lkw geeignet. So ragen die großen Fahrzeuge über die Bordsteine hinaus und beschädigen erheblich die dort angelegten Grünflächen. Mittlerweile sind nur noch fünf der dort gepflanzten 15 Bäume instand“, so beschreibt CDU-Fraktionschef Stefan Heins die aktuelle Situation.

Zudem beklagten Anwohner der Straße „Brandsheide“, dass Lkw oft so in den Parkbuchten parken, dass auch der Bürgersteig mit in Anspruch genommen und sogar beschädigt wird.