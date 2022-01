Älteste Bürgerin Gochs : Annemarie Lensing ist 105 Jahre alt

Goch Die Jubilarin ist die älteste Bürgerin der Stadt Goch. Die Senioren Union gratulierte ihrem Mitglied, das sogar noch durch die Stadt spaziert.

(RP) Große Feiern sind derzeit wegen der Corona-Pandemie nciht möglich, und in Altenheimen schon gar nicht denkbar. Aber unbemerkt blieb dieser Ehrentag ganz bestimmt nicht: Annemarie Lensing feierte in kleinem Kreis im Gocher Seniorenheim Zu Unserer Lieben Frau ihren 105. Geburtstag.

Am 29. Dezember des gerade zu Ende gegangenen Jahres war das, und tatsächlich ist die Jubilarin damit die älteste Bürgerin der Stadt Goch. Der Vorsitzende der Gocher Senioren Union, Wolfgang Pitz, ließ es sich nicht nehmen, zu diesem denkwürdigen Tag für die Senioren Union die Glückwünsche auszusprechen. In der Corona-Zeit ist die Besucherzahl im Haus zur Lieben Frau begrenzt, deshalb konnten nur wenige Gratulanten zu ihr. „Mit 105 Jahren ist Frau Lensing nach vor hoch eine wissbegierige Person, die sich noch immer für das politische Leben in Goch und darüber hinaus interessiert“, hat Pitz festgestellt. Noch immer nimmt sie an Veranstaltungen der Senioren Union teil. Täglich läuft sie in Begleitung eine große Runde durch die Stadt zur Nierswelle und zurück. Eine dieser Begleitpersonen ist Grete Coenen , di auch auf dem Fot zu sehen ist. Zeitungen werden ihr täglich vorgelesen, da ihr Sehvermögen nachgelassen hat. olfgang Pitz versprach Frau Lensing, in fünf Jahren zum 110-jährigen Geburtstag gerne wieder zu kommen.