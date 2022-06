Nachwuchs-Radsportler im Einsatz : Erfolge für den SC Union Nettetal bei den Cologne Classics

Radsport Bei den Cologne Classics haben die Radsportler vom SC Union Nettetal in mehreren Wettbewerben Erfolge eingefahren. Vor allem der Nachwuchs stand dabei im Mittelpunkt.

Bei den dreitägigen Cologne Classics waren die Nachwuchs-Radsportler vom SC Union Nettetal bei einigen Wettbewerben dabei. Das erste Rennen wurde im Zeitfahren in Elsdorf als NRW-Meisterschaft gewertet. U15-Fahrer Jan van Hees vom SC Union Nettetal fuhr über zehn Kilometer Platz vier bei der Meisterschaft heraus (5. Gesamtwertung) vor Phillip White als Meisterschafts-Fünfter (6.) und Danilo Baidoo als Zwölfter (13.). U19-Fahrerin Alina Klenner kam in ihrem Zeitfahren über 20 Kilometer als dritte über die Ziellinie, das bedeutete im Gesamtklassement Platz vier.

Beim Tempo-Rennen über 24 Kilometer in Köln-Longerich, das ebenfalls zu den Cologne Classics gehörte, stürzte U15-Fahrer Daniloo Baidoo in einer nassen Kurve. Der Vereinskollege Jan van Hees setzte sich ab. Auch White distanzierte sich vom Feld, ließ sich aber zurückfallen, als die Lücke zur Spitzengruppe nicht kleiner wurde. Baidoo fuhr sein Rennen als Neunter noch zu Ende. Phillip White belegte schließlich den dritten Platz, van Hees entschied das Rennen für sich.

Alina Klenner belegte Platz vier. Der Senioren-3-Fahrer Rainer Beckers erfuhr erneut einen Sieg in seinem von Regen begleiteten Rennen. Mit einem Rundstreckenrennen ging es bei den Cologne Classic in Köln-Longerich weiter. Phillip White und Danilo Baidoo präsentierten sich während des gesamten Rennens immer wieder vorne. In der letzten Runde wurde White in einen Sturz der U17-Junioren verwickelt. Trotzdem beendete er das Rennen noch auf Platz zwölf. Baidoo sicherte sich den sechsten Platz. Alina Klenner schaffte Platz vier.