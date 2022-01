Start noch diese Woche : 1000 weitere Kinder-Impftermine im Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Kreis Kleve bietet mehr als 1000 weitere Impftermine für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an. Diese finden an elf Tagen zwischen dem 7. und 21. Januar statt.

Fünf dieser Termine bietet der Kreis Kleve in der festen Impfstelle im ehemaligen Aldi-Markt in Goch, Gartenstraße 6, an; sechs finden im Bürgerforum Geldern, Issumer Tor 36, statt. Impfberechtigt sind Kinder, die am Tage der Erstimpfung zwischen fünf und elf Jahre alt sind, in Deutschland leben oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Verwendet wird ausschließlich der Kinderimpfstoff des Herstellers Biontech.