Stadtgrenze Erkrath/Gerresheim : Heidschnucken getötet – Polizei ermittelt

Eine der schon stark verwesten Heidschnucken am Fundort. Foto: Polizei

Erkrath Rätsel geben der Polizei Erkrath derzeit zwei tote Heidschnucken auf, die an einem Feldweg am Reutersberg mit durchgeschnittenen Kehlen und abgetrennten Läufen gefunden wurden.

(hup) Eine Spaziergängerin hatte die Kadaver bereits am Freitagvormittag, 21. Oktober, entdeckt und die Polizei informiert. Bei ihren Ermittlungen haben die Beamten Reifenspuren eines Transporters am Feldweg gefunden, die auf Höhe der Tiere enden. Es wird daher vermutet, dass sie dort von Unbekannten abgeladen wurden. Unklar ist, ob die Tiere am Auffindeort zu Tode kamen oder dort abgelegt wurden.