Politik in Mettmann : Acht Stunden Haushaltsrettung sind beendet

Mettmann Einsparungen bei Musikschule und Ehrenamt wurden zurückgewiesen. Gespart werden soll bei der Grünpflege und den Zuschüssen für die Ratsfraktionen.

Am Ende stellte Ratsherr Maximilian Bröhl von der CDU die Vier-Millionen-Euro-Frage: „Was haben wir denn unter dem Strich erreicht?“ Mit Sparvorschlägen von vier Millionen Euro waren Rat und Verwaltung am Mittwoch gestartet. Wieviel davon nach mehr als acht Stunden Beratung am Donnerstagabend übrig geblieben waren, wollten Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und Kämmerin Veronika Traumann dann doch lieber noch einmal nachrechnen. Pietschmann versprach dem Rat, das Ergebnis per Mail nachzureichen.