Verwaltung in Mettmann : Tobias Janseps wird neuer Technischer Beigeordneter

Tobias Janseps ist neuer Technischer Beigeordneter in Mettmann. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann Unter den Rathauschefs wird er die schwierigsten und größten Aufgaben in den Jahren lösen müssen: Tobias Janseps wurde am Donnerstag für acht Jahre als Technischer Beigeordneter gewählt.

13 Bewerber gingen im Rennen um den Posten als Technischer Beigeordneter in Mettmann an den Start, vier stellte die Personalauswahlkommission dem Rat vor und dessen Mitglieder entschieden sich am Donnerstagabend für ihn: Tobias Janseps (48). Er wurde bei vier Gegenstimmen für die kommenden acht Jahre gewählt.

In den vergangenen viereinhalb Jahren arbeitete Janseps als Leiter im Amt für Immobilien und Gebäudemanagement bei der Stadt Tönisvorst. Von dort heißt es – er sei weder positiv noch negativ besonders aufgefallen. Auch Tönisvorst ringt - wie Mettmann – mit Groß-Neubauten wie einer Schule. Laut dem Lebenslauf von Tobias Janseps auf der Digitalplattform „Linkin“ war die Position als Amtsleiter in Tönisvorst die erste langjährige Tätigkeit seit seinen Studienjahren als Raumplaner an der Technischen Universität Dortmund (1995-1998) und Diplom-Ingenieur für Stadt- und Regionalplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus Senftenberg.