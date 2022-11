Sofortige Stillegung trotz frischer TÜV-Plakette : Polizei zieht Mängellaster aus dem Verkehr

Mettmann Laut TÜV-Bericht hätte der Lkw in tadellosem Zustand sein müssen. War er aber nicht, weshalb er aus dem Verkehr gezogen wird. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer sogenannten Falschbeurkundung.

Wie die Polizei berichtet, hatte am Montag ein Motorradpolizist der Kreispolizeibehörde Mettmann an der Meiersberger Straße in Mettmann den Verkehr überwacht, als ihm gegen 12 Uhr ein durchgerosteter Lkw auffiel.