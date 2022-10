Freizeit in Erkrath : Neandertal-Höhle wird zum Escape Room

Elias (8) und Amalia (13) testen das neue Angebot von Gastronomin Caterina Klusemann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Im Event-Restaurant Neandertal No. 1 wird es bald eine ganz besondere Attraktion geben. In Anlehnung an die „Escape Rooms“, die sei einigen Jahren immer beliebter werden, können mutige Abenteurer in einer echten Höhle auf Schatzsuche gehen.