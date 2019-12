Duisburg: Benefizaktion im Forum : Ungeliebte Geschenke loswerden

Duisburg Auch mit den Enttäuschungen, die man unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden hat, lassen sich andere Menschen glücklich machen. Noch bis Sonntag können diese für einen wohltätigen Zweck im Forum abgegeben werden.

Allerlei weihnachtliche Dekoration, teilweise noch unverpackt, steht auf der langen Tafel im Erdgeschoss des Forums. Neben der nagelneuen digitalen Carrerabahn (Neupreis 2000 Euro, zu haben für ganze 499 Euro) glänzen Omas Kristallgläser. Zum dritten Mal haben die Duisburger die Möglichkeit, hier ihre ungeliebten Geschenke loszuwerden. Seit Freitagmorgen sammelt der Verein DU Kids für kranke und hilsbedürftige Kinder in Duisburg. Auch heute und am verkaufsoffenen Sonntag werden Geschenke gerne noch entgegen genommen.

Die Aktion wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen. Monika Scharmach von „Kind im Krankenhaus“ (KiK), dem Förderverein der Kinder- und Jugendklinik Helios St. Johannes Klinik Duisburg-Hamborn, las vor vier Jahren einen Artikel in der Zeitung über ungeliebte Geschenke. Diese konnten bei einer Annahmestelle in Düsseldorf abgegeben werden. Danach wurden sie gesichtet und schließlich verkauft. Das erlöste Geld kam dann wohltätigen Zwecken zugute. Die Idee übernahm Monika Scharmach und brachte sie nach Duisburg.

DU Kids setzt sich aus vier Vereinen zusammen und kümmert sich vor allem um kranke, behinderte und benachteiligte Kinder. Die Summe wird also zwischen Kind im Krankenhaus, dem Deutschen Kinderschutzbund, dem Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Duisburg und dem Bunten Kreis Duisburg aufgeteilt.

Doch der Plan ging nicht direkt auf. Zwei Tage wollten Monika Scharmach und ihre Kollegen, die für die Aktion ehrenamtlich arbeiten, die Geschenke annehmen. Eigentlich sollten sie erst in Augenschein genommen werden, um dann entsprechend zum Verkauf angeboten werden. Das gelang am Ende nicht, denn bereits während der Annahme war der Andrang enorm groß. Bevor die Geschenke überhaupt gesichtet werden konnten, waren sie auch schon wieder verkauft. Daher sei das Konzept nun umgestellt, und man könne sofort nach Abgabe kaufen.

Der große Erfolg käme vor allem durch die Medien, sagt Scharmach. Nachdem im vergangenen Jahr bereits am Samstagmorgen der Tisch wieder leer war, rief sie beim Radio an. Die Meldung der Moderatorin erreichte viele Duisburger, die den Tisch binnen kürzester Zeit wieder füllten. Dadurch konnten im vergangenen Jahr 3166 Euro eingenommen werden. Aufgrund dessen wurde DU Kids am 9. Dezember mit dem Heimat-Preis der Stadt Duisburg ausgezeichnet.