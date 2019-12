Kostenpflichtiger Inhalt: RP-Thema Rückblick : Was 2019 in Duisburg schlecht war

Das endgültige Aus: Nach dem 3:4 gegen Heidenheim ist der Abstieg nicht mehr abzuwenden. Enttäuscht gehen die Spieler zur Fankurve. Torhüter Felix Wiedwald spielt inzwischen für Eintracht Frankfurt – in der ersten Liga. Foto: dpa/Bernd Thissen

Duisburg RÜCKBLICK Der MSV Duisburg steigt in die dritte Liga ab, im Theater gibt’s einen Wassereinbruch, der Tod von Josef Krings, verprügelte Lehrer – ein Rückblick auf die Dinge, die 2019 in unserer Stadt nicht so gut waren.