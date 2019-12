Fall Marvin : Polizei Duisburg hatte bereits im Sommer Hinweis auf Tatverdächtigen

Duisburg/Recklinghausen Im Fall des vermissten 15-jährigen Marvin aus Duisburg hatte die Polizei offenbar schon im Sommer einen Hinweis auf den tatverdächtigen Mann aus Recklinghausen. Nun wird geprüft, ob die Beamten dem Hinweis gründlich genug nachgingen.

Über zwei Jahre lang war Marvin vermisst, am Freitag wurde der 15-Jährige zufällig in der Wohnung eines 44-Jährigen in Recklinghausen aufgefunden. Seitdem arbeitet eine 18-köpfige Ermittlungskommission an der Aufarbeitung des Falles. Wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Schriften hatte die Polizei am vergangenen Freitag die Wohnung des Mannes durchsucht. Marvin fanden die Beamten zufällig in einem Schrank des mutmaßlichen Täters. Den Anstoß zu diesen Ermittlungen gaben Erkenntnisse der Polizei Duisburg in einem anderen Strafverfahren.