Vom Neujahrskonzert bis Kabarett : Januar-Highlights in Duisburgs Hallen

Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober geben die Duisburger Philharmoniker am 1. Januar ihr Neujahrskonzert in der Mercatorhalle. Foto: Giovanni Pinna

Im Januar wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: angefangen beim Neujahrskonzert in der Mercatorhalle, über Urban Priols „Jahresrückblick“ in der Rheinhausen-Halle, bis hin zum Spielzeugmarkt in der Glückauf-Halle.

Von Peter Klucken

Die Duisburger Hallen, die von Duisburg-Kontor gemanagt werden (Mercatorhalle, Rheinhausen-Halle und Glückauf-Halle) locken auch im nächsten Jahr wieder Monat für Monat mit abwechslungsreichen Veranstaltungen Besucher nach Duisburg. Hier die Highlights für den Monat Januar:

Mercatorhalle Den Veranstaltungsreigen eröffnet am 1. Januar, 18 Uhr, das traditionelle Neujahrskonzert der Duisburger Philharmoniker, für das es noch einige Karten im Vorverkauf gibt, unter anderem an der Theaterkasse an der Neckarstraße 1 (Tel. 0203 28362100). Das Neujahrskonzert ist stets ein Höhepunkt im gesamten Duisburger Kulturjahr.

info Alle Veranstaltungen auch im Internet Allgemein Eine allgemeine Veranstaltungsübersicht für die Duisburger Hallen gibt es unter www.duisburglive.de Rheinhausen Ab sofort hat die Rheinhausen-Halle einen neuen, stark verbesserten Internet-Auftritt unter www.rheinhausen-halle.de

Unter Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober, der auch den Abend moderieren wird, stehen neben zündenden Evergreens wie dem „Gold und Silber“-Walzer von Franz Léhar auch reizvolle Neuentdeckungen auf dem Programm – etwa die ohrwurmverdächtigen Melodien aus Dmitri Schostakowitschs Jazz-Suite – oder Ottorino Respighis mitreißende Konzertsuite „Der Zauberladen“ nach Gioacchino Rossini.

Für solistische Bravour sorgen die Orchestermitglieder Magdalena Ernst (Horn) und Max Dommers (Kontrabass). Die „Villanelle“ schrieb Paul Dukas 1906 als anspruchsvolles Prüfungsstück für die Hornklasse des Pariser Conservatoire. Dass es sich dabei keineswegs um eine trockene Etüde handelt, verrät schon der Titel, der auf die fröhliche Liedgattung aus dem Italien des 16. Jahrhunderts verweist und nicht nur aufgrund seiner spieltechnischen Herausforderungen, sondern durch seine frische Melodik bis heute zu den beliebtesten Stücken des Hornrepertoires zählt. Giovanni Bottesini gilt als der Paganini des Kontrabasses, der als Virtuose um die halbe Welt reiste. Zu einem der populärsten Stücke zählt seine Fantasie über Themen aus der Oper „La Sonnambula“ von Vincenzo Bellini für Kontrabass und Orchester.

Die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff studierte an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Mit der Spielzeit 2019/2020 ist sie Mitglied des Opernstudios der Deutschen Oper am Rhein. Beim Neujahrskonzert gibt es mit der bezaubernde Arie „Naqui all’affanno“ aus Gioacchino Rossinis „La Cenerentola“ und Franz Lehárs Lied der Sonja aus der Operette „Der Zarewitsch“ ein Wiedersehen mit den Duisburger Philharmonikern, mit denen sie im Oktober 2019 beim Semifinale des internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“ in Gütersloh auftrat.

Am 3. Januar kommt Angelika Milster nach Duisburg. Foto: Agentur Meistersinger

Bereits am Tag darauf, 2. Januar, 18 Uhr, folgt das Wiener Neujahrskonzert. Am 3. Januar, 20 Uhr, gastiert Musicalstar Angelika Milster mit ihren Lieblingssongs.

Mit der Prinzenkürung am 11. Januar, 19.11 Uhr, starten die großen Karnevalsveranstaltungen. Am 15. und 16. Januar findet im großen Saal der Meratorhalle das fünfte Philharmonische Konzert statt. Auf dem Programm steht das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 d-Moll op. 40 von Felix Mendelssohn Bartholdy (Pianist ist Saleem Ashkar) und die Sinfonie Nr. 9 von Gustav Mahler. Es dirigiert der international bekannte Geiger Nikolaj Znaider, der im ersten Philharmonischen dieser Saison noch als Solist im Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26 von Max Bruch zu erleben war.

Jürgen von der Lippe gastiert am 25. Januar mit seinem Programm „Voll Fett“. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Weitere Mercatorhallen-Termine in Kurzform: Das St. Petersburg Festival Ballet präsentiert am 18. Januar, 15 Uhr, Dornröschen und am selben Tag, um 19.30 Uhr, Schwanensee. Das fünfte Kammerkonzhert findet am 19. Januar, 19 Uhr, statt. Jürgen von der Lippe gastiert am 25. Januar, 20 Uhr, mit seinem Programm „Voll Fett“. Zum großen Loriot-Abend wird für den 26. und 27. Januar, jeweils 20 Uhr, eingeladen. Ein Heinz Erhard Musical gibt es am 28. Januar, 20 Uhr, gefolgt von einer „Game of Thrones Concert Show am 30. Januar, 20 Uhr.

Urban Priol lädt für den 17. Januar zu seinem Jahresrückblick in die Rheinhausen-Halle ein. Foto: nein/Axel Hess

Rheinhausen-Halle Das Januar-Programm startet am 2. Januar mit klassischem russischem Ballett. Um 16 Uhr wird „Nussknacker“ gegeben, um 19.30 Uhr Schwanensee. Nightwash Live gibt es am 10. Januar, 20 Uhr. Conni – Das Schul Musical steht am 11. Januar, 15 Uhr, auf dem Programm. Urban Priol lädt für den 17. Januar, 19.30 Uhr, zu seinem Jahresrückblick ein. Cirus on Ice gastiert am 23. Januar zweimal, um 16 und um 19.30 Uhr. Der Schweizer Comedian Alain Frey, dessen Karriere im vergangenen Jahr überaus erfolgreich verlief, kommt am 31. Januar, 20 Uhr, in die Rheinhausen-Halle.