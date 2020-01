Erste Neuansiedlung auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik : Logport VI: 300 neue Jobs

Noch ist das Gelände im Duisburger Norden leer. Das soll sich in nächster Zeit aber gründlich ändern. Foto: RP/duisport

Duisburg Die DSV Global Transport and Logistics, ein weltweit agierender Logistikkonzern, wird auf dem LogportVI-Areal in Walsum ein großes Verteilzentrum ansiedeln. Das teilte die Duisburger Hafen AG am Donnerstag mit.

Die 40 Hektar (56 Fußballfelder) große Logistikfläche, ist als Standort der früheren Papierfabrik Norske Skog von der Duisburger Hafengruppe für die Ansiedlung von Logistikunternehmen entwickelt worden.

Zielsetzung sei es, so Hafenchef Erich Staake, hier deutlich mehr Arbeitsplätze zu schaffen als früher mit 300 Beschäftigten, die in der Papierproduktion tätig waren. Dieses Ziel scheint schon bald erreicht zu sein: DSV beabsichtige eine Inbetriebnahme im Sommer 2021und werde über 300 Arbeitsplätze schaffen. Das Nutzungskonzept sieht eine zwölf Hektar – das entspricht mehr als 16 Fußballfeldern – Grundstücksgröße vor, auf der vorerst 56.000 Quadratmeter Hallenfläche mit 76 Andocktoren errichtet werden.Der Logistikkonzern mit Hauptsitz in Dänemark, mit 60.000 Beschäftigten in 90 Ländern und einem Jahresumsatz von 15,8 Milliarden Euro hat sich in den vergangenen Jahren eine führende Position in der Kontraktlogistik erarbeitet, teilte duisport mit.

„Dieses Investment unterstreicht einmal mehr,dass es uns gelungen ist, unseren Kunden beste wirtschaftlicheRahmenbedingungen als führende logistische Drehscheibe in Zentraleuropa bereitzustellen“, so Erich Staake.Logport VI verfügt als trimodal konzipierte Logistikfläche über ein eigenes Container-Terminal. . „Unser Ziel ist es, unserenKunden auf den Flächen im Duisburger Hafen und den logport-Flächen Wettbewerbsvorteile zu bieten.Über 100 Unternehmensansiedlungen in den vergangenenJahren unterstreichen die Attraktivität unseres Logistikkonzeptes“, so Erich Staake.

