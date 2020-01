Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger Paar unterschreibt Zehn-Jahres-Vertrag : Neue Pächter fürs Fährhaus in Bislich

Bis das Fährhaus am 1. März unter neuer Leitung öffnet, wird es innen neu gestrichen und dekoriert. Foto: Fritz Schubert

Bislich Küchenchef Arthur Becker (59) und seine Lebensgefährtin Britta Juffernholz eröffnen am 1. März das seit Monaten verwaiste Fährhaus im Rheindorf neu. Zuletzt waren sie in Kamp-Lintfort im Restauant Am Golfclub tätig.