Verkehr in Düsseldorf : Demonstrationszug behindert Rheinbahn

Ein Zug der Rheinbahn in Benrath. Foto: Rheinbahn/Miernik

Düsseldorf Eine Demonstration, die von Benrath bis in die Düsseldorfer Innenstadt zog, hat am Montag den Rheinbahn-Verkehr in der Landeshauptstadt behindert. Mehrere Bahnen mussten umgeleitet werden.

Kurdische Demonstranten, die durch Nordrhein-Westfalen ziehen, haben am Sonntagabend Düsseldorf erreicht. „Die rund 75 Teilnehmer waren am Sonntag noch im Raum Köln und Leverkusen unterwegs“, sagte ein Polizeisprecher. Am Abend hätten sie Benrath erreicht und dort auch die Nacht verbracht.

Am Montagmorgen setzte sich der Protestzug dann in Richtung Innenstadt mit Ziel Corneliusplatz fort. Dabei kam es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. „Wir mussten hier und da mal eine Kreuzung sperren. Aber das war immer nur für eine kurze Zeit“, sagte der Sprecher der Polizei.

Härter getroffen war die Rheinbahn. Der Fahrplan kam an einigen Stellen ziemlich durcheinander. „Immer, wenn die Demonstranten die Gleise betraten oder überquerten, mussten wir die Bahnen anhalten“, sagte eine Sprecherin der Rheinbahn. Das sei jedoch nicht immer vorhersehbar gewesen, da man nie genau gewusst habe, wo die Demonstranten gerade herzogen.

So stauten sich gegen Mittag auf der Kölner Landstraße in Wersten mehrere Bahnen zurück in Richtung Holthausen. Betroffen waren laut Rheinbahn die Linien 701, 704, 705, 706, 707, 708, 709, U71, U74, U77 und U83. Auf der Rheinbahn-Webseite hieß es, es komme „für unbestimmte Zeit zu Verspätungen“. Die betroffenen Linien wurden, soweit möglich, umgeleitet.

