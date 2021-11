Düsseldorfer Verkehrsunternehmen : Rheinbahn bereitet 3G-Kontrollen vor

Düsseldorf Das Unternehmen kündigte an, die neuen Regelungen in ihren Bussen und Bahnen stichprobenartig kontrollieren zu wollen. Das Verkehrsunternehmen rechnet mit hohen Kosten für den zusätzlichen Aufwand.

Die Rheinbahn kündigt an, die 3G-Regelung in ihren Fahrzeugen stichprobenartig zu kontrollieren. Dass die Fahrer die Nachweise beim Einstieg kontrollieren – so wie die Fahrausweise im Bus – schließt Vorstandschef Klaus Klar aus. „Die Aufgabe der Kontrolle von 3G in unseren Fahrzeugen können definitiv nicht zusätzlich unsere Fahrer übernehmen“, sagt er. „Dies würde zu nicht tragbaren Belastungen sowie Verspätungen im Betrieb führen.“