Düsseldorf Oberkassel : Ist eine Gestaltungssatzung die Lösung?

Das Haus an der Saarwerdenstraße 20 soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Anwohner protestieren dagegen.

Oberkassel Nachdem die Erhaltungssatzung für das Saarwerdenviertel vom Tisch ist, wird nach Alternativen gesucht.

Die Vorlage der Verwaltung, wonach die Voraussetzungen für eine Erhaltungssatzung zum Schutz des Saarwerdenviertels nicht gegeben sind, wurde zwar von den linksrheinischen Bezirksvertretern akzeptiert, gleichzeitig aber wurde nach Lösungen gesucht, wie das in den 1920er Jahren als „Heimstätten-Siedlung“ angelegte Wohngebiet in seiner Eigenart erhalten werden kann. Trotz einiger Veränderungen, die die Eigentümer nachträglich an ihren Häusern vorgenommen haben, zum Beispiel Erker oder andere Anbauten im hinteren Bereich und größeren Gauben für die Dächer, bemühten sich Verwaltung und Bezirksvertreter, wie das Viertel, dass kein Denkmalbereich ist, geschützt werden kann. Zweifel wurden laut, ob eine Erhaltungssatzung das richtige Instrument sei.