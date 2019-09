Düsseldorf Oberkassel : Karten für alle Fälle aus einer Hand

Fast 30 Jahre lang gibt es den kleinen Verlag „Edition Eichenauer“. Die Grußkarten werden in Handarbeit hergestellt.

Angefangen hat alles in Worpswede. „Ich hatte einen Film über das Künstlerdorf mit seinem mystischen Umfeld gesehen und war beeindruckt“, sagt Eichenauer. Drei Jahre sei er in seiner Freizeit dorthin gefahren und habe Foto um Foto gemacht, immer auf der Suche nach dem Besonderen. „Ich wohnte zu der Zeit bei Bauer Johann.“ Er habe ihn unterstützt und ihm den Weg zu einer Ausstellung im Verkehrsverein Worpswede geebnet. Über den Erfolg staunt der heute 73-Jährige noch immer. „Ich habe dort 117 Fotos verkauft.“

Ansporn für ihn, aus dem Hobby einen Beruf zu machen. Er begann, seine im Labor entwickelten Fotos auf Karton zu kleben und machte aus ihnen Ansichtskarten, Glückwunschkarten und auch Trauerkarten. Mit seinen Produkten ging er dann im wahrsten Sinne des Wortes hausieren, bot sie aber nur in Fachgeschäften an. Zuerst in und um Worpswede herum, dann in anderen Städten Norddeutschlands.