Stadtbezirk 4 : Strom „tanken“ auf der Luegallee

Bäckermeister Roland Schüren an der Ladestation für E-Autos vor seinem Geschäft an der Luegallee. Aufgestellt wurde sie von den Stadtwerken. Foto: Heide-Ines Willner

Ein wichtiges Element der Verkehrswende ist die Elektromobilität. Deshalb soll es durch eine Kooperation zwischen Stadtwerken und privaten Firmen bald mehr Ladestationen im Stadtbezirk 4 geben.

Ein Vorreiter in Sachen Elektromobilität ist Bäckermeister Roland Schüren. Er und auch seine Mitarbeiter besitzen bereits E-Autos. So wundert es nicht, dass Schüren zu den Ladepartnern der Düsseldorfer Stadtwerke gehört und sich vor seiner Bäckerei an der Luegallee 93 eine Ladestation befindet. Mehr noch, der umweltbewusste Bäcker wirbt mit einer eigens kreierten „Back Bäck Karte“ für umweltbewusstes Autofahren. „Meine Kundschaft kann damit bei jedem Einkauf Punkte sammeln“, erklärt er. „Bei 350 Punkten kann dann mit der Karte kostenlos an der Säule vor meiner Tür Strom geladen werden.“ Öffentliche Ladestationen seien besonders wichtig für alle, „die in den oberen Stockwerken der Häuser wohnen und keine Garagen oder Stellflächen haben, um ihre E-Autos laden zu können“, so Schüren. Einziger Wermutstropfen: Auch Benziner parkten vor der Station. „Sie ignorieren das Halteverbot und blockieren die Parkmöglichkeit für E-Autos.“ Das müsste besser kontrolliert und eventuell anders beschildert werden.