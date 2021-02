Schwarz-grünes Ratsbündnis will Ehrenamtler in den Stadtteilen unterstützen : Stärkung der Bezirksvertretungen geplant

Schwarz-grünes Ratsbündnis will Ehrenamtler in den Stadtteilen unterstützen

Düsseldorf Jeder der zehn Stadtbezirke hat ein eigenes Parlament. Erfunden wurden die Bezirksvertretungen sozusagen 1954 in Benrath. Schwarz-grün will unter anderem einen Verfügungstopf für ehrenamtliches Engagement bereitstellen.

Beide sind wie weitere sieben nach der kommunalen Neugliederung in NRW 1975 entstanden. Damals wurde in den kreisfreien Städten die Gründung von Bezirksvertretungen Pflicht. Die kümmern sich um den Denkmalschutz , die Pflege des Ortsbildes, wann welche Straßen zu sanieren sind (obwohl die Stadtteilpolitiker da vom städtischen Etat abhängig sind), aber auch um die Unterstützung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Zudem sind die Bezirksvertretungen zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Stadtbezirk berühren, zu hören. Darüber hinaus hat die Bezirksvertretung bei diesen Vorhaben, insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung, für ihr Gebiet dem Rat gegenüber ein Anregungsrecht.

Also wichtige Aufgaben, weil vor allem die Politiker, die vor Ort leben, wissen, was dort wirklich los ist. Es gab einmal einen Ratsherrn aus dem Düsseldorfer Süden, der die sofortige Abschaffung der Bezirksvertretungen forderte, denn es kommt nicht selten vor, dass die Stadtbezirks-Sicht auf ein Projekt eine andere ist als die des Stadtrates, der in der Stadtmitte im Rathaus tagt.

Aus eben jenem Stadtbezirk des betreffenden Ratsherrn stammt die erste Düsseldorfer Bezirksvertretung. Zunächst hatte die Großstadt dem eingemeindeten Groß-Benrath 1929 mehr Rechte zugestanden, die allerdings die Nazis wieder kippten. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Benrather früh dabei, sich wieder Sonderrechte zu sichern, prallten aber an den Düsseldorfern ab. Weil der Druck aus dem Stadt-Süden immer größer wurde, durfte sich 1954 in Benrath eine der ersten Bezirksvertretungen in ganz NRW gründen. Das Gremium wurde damals nach dem politischen Proporz vom Düsseldorfer Stadtrat besetzt. Inzwischen ergibt sich die Zusammensetzung aus der Stimmabgabe bei der Kommunalwahl. Nicht selten werden dort andere Bündnisse geschmiedet als auf Stadtebene. In der Bezirksvertretung 9 etwa wurde nach der Wahl 2020 die schwarz-grüne Kooperation mit einem CDU-Bezirksbürgermeister bestätigt.