Traditionsverein will die Akteure seiner 15 Teams auf Trab halten : Laufen für die Mannschaftskasse des VfL Benrath

Traditionsverein will die Akteure seiner 15 Teams auf Trab halten

Düsseldorf Für Luca Steinborn ist der tägliche Lauf mit seiner Mama Ritu längst eine gute Abwechslung und ein echter Spaß geworden. Auch Papa Maik ist oft mit von der Partie. Der Achtjährige schießt für den Traditionslub in der F1 die Tore.

Als Ausgleich für alle leidenden Kicker hat sich der VfL Benrath einen Bewegungs-Wettbewerb einfallen lassen. Gemäß dem Motto „Der VfL läuft trotzdem weiter“ sind die Akteure aus sämtlichen 15 Vereinsmannschaften bis Ende Januar aufgerufen, sich – entsprechend der geltenden Corona-Schutzverordnungen – mittels privater Laufeinheiten sportlich fit zu halten. „Mit diesem Wettbewerb wollen wir in der schwierigen Zeit zugleich den Vereinsgeist bewahren“, betont VfL-Boss Sebastian Linden. Den lauffreudigsten Teams winkt eine finanzielle Belohnung für die Mannschaftkasse.

Für Luca ist der tägliche Lauf mit seiner Mama längst eine gute Abwechslung und ein echter Spaß geworden. Von daheim in Hassels geht es im Laufschritt bis in den Benrather Forst. So sammelt der Grundschüler aus der „Affenklasse“ der GGS Erich-Müller-Straße fleißig Kilometer für Kilometer – und das bei jedem Wind und Wetter. Über eine App wird die Laufleistung gemessen und dokumentiert.