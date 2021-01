Kommunalpolitik in Düsseldorf : Erste Bezirksvertretung bietet Video-Sprechstunde an

Düsseldorf Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ingolf Rayermann nutzte im Rathaus Gerresheim Kamera und Computer, um mit Bürgern in Kontakt zu treten.

Sowohl für den zweiten Mann im Stadtbezirk als auch für die knapp 48.000 Menschen in Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath und Knittkuhl, für die Rayermann als Lokalpolitiker Verantwortung trägt, war es eine Premiere. „Ich hatte vorher noch keine Bürgersprechstunde abgehalten, und wir sind die erste Bezirksvertretung, die eine Online-Sprechstunde in Düsseldorf anbietet“, erläutert Rayermann. „Wir möchten ein niederschwelliges Angebot schaffen, damit Bürger auch in Zeiten der Pandemie Probleme direkt ansprechen können.“

Politik in Radevormwald : Ursula Mahler in Vorstand der Landschaftsversammlung gewählt

Jetzt werden also die „Aufträge“ aus der Bevölkerung in Anfragen an die Verwaltung und Anträge in der Bezirksvertretung bis hin zum Rat umgearbeitet. „Sobald sich in den jeweiligen Anliegen etwas tut, werden die Anrufer benachrichtigt“, verspricht Rayermann. Er bewertet den Auftakt der Online-Bürgersprechstunden als Erfolg. „Wir überlegen jetzt schon, die Online-Bürgersprechstunde auch nach Ende der Pandemie beizubehalten. Dann natürlich parallel zur Präsenzsprechstunde“, so Rayermann. „Sich online zu melden, ist für viele einfacher. Das kann man bequem von zu Hause oder auch von unterwegs machen“, fügt er hinzu.