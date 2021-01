Geschichte in Düsseldorf : Erklär-Schilder für Volmerswerth

Geschichte in Düsseldorf

Alle Straßennamen in Volmerswerth haben jetzt ein kleines Erklärschild bekommen. Foto: Bürger- und Heimatverein Düsseldorf-Volmerswerth

Düsseldorf Das Wandbild, das auf einem alten Schuppen am Deich entstehen wird, ist nur ein Teil einer großen Geschichtskampagne. Der Bürger- und Heimatverein hat schon kleine Tafeln an Straßenschilder montiert, die die Herkunft des Namens erklären.

Es gab eine Zeit, da war Volmerswerth eine Insel. Insula Volmari nannte man damals das Fleckchen Land, das ab dem heutigen Stromkilometer 732,5 rundherum vom Rhein umringt war. 1173 wird Volmerswerth erstmals in einer Urkunde erwähnt, als ein Kölner Erzbischof dem Nonnenkonvent in Schwarzrheindorf bei Bonn „den halben Teil der Insel Volmerswerth“ schenkt.

Kostenpflichtiger Inhalt Dass der Stadtteil mit der beliebten Promenade eine lange Geschichte hat, das wissen aber die wenigsten Düsseldorfer . „Gerade jetzt während Corona ist der Volmerswerther Deich Ziel vieler Besucher, die dort einen Spaziergang machen“, weiß Bernd Pohl, „die Promenade hat ja fast schon eine touristische Anziehungskraft.“ Pohl ist zweiter Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins Düsseldorf-Volmerswerth (BHV) und er freut sich über das große Interesse am Deich und nutzt nun die Gelegenheit, die Besucher über die Geschichte des Stadtteils zu informieren. Ganz kontaktlos, versteht sich.

Vor ein paar Tagen hat der BHV kleine Tafeln an Straßenschilder montiert, auf denen die Bedeutung der Namen erklärt werden. „Unser Ort besteht aus insgesamt acht Straßen“, erzählt Bernd Pohl, die Straßennamen hätten alle einen historischen Hintergrund, „den wir in Kurzfassung auf die Schilder haben drucken lassen“. Da ist zum Beispiel der Volmarweg, der seit 1934 so heißt und nach Volmar (Volkmer), dem ersten Gutsherr der Insel Volmerswerth, benannt ist.