Tendenz: Steigend : Hochwasser führt zu Sperrungen in Monheim

Hochwasser führt zu Sperrungen in Monheim

Sperrbake an der Klappertorstraße in Baumberg Foto: RP/Heike Schoog

Monheim Mittwoch soll der Scheitelpunkt erreicht sein.

Das Rheinhochwasser hat zu ersten Sperrungen geführt, so auf dem Leinpfad von der Klappertorstraße zum Campingplatz Baumberg. Gestern um 15 Uhr stand der Kölner Pegel bei 7,38 Meter. Die Hochwasserschutzzentrale in der Domstadt rechnet für Mittwoch früh mit einem Höchststand von etwa 8,30 Meter. Der Urdenbacher Weg in Baumberg wird ab zirka acht Meter gesperrt. Wann der 788er Bus über Hellerhof statt Urdenbach fährt, teilen die BSM mit unter www.bahnen-monheim.de.