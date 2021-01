Sportstätten in Düsseldorf : BV 5 unterstützt Sportvereine

Lohausen Der Lohausener Sport-Verein kann jetzt unter anderem die Umkleiden und die Duschbereiche sanieren. Dem Verein gehören mehr als 1000 Mitglieder an.

Der Lohausener Sport-Verein, der im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag feierte, kann endlich mit den notwendigen und umfangreichen Sanierungsarbeiten starten. Die Bezirksvertretung 5 hat nun dafür einen Zuschuss in Höhe von bis zu 11.670 Euro genehmigt, nachdem bereits das Land NRW über das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ Fördergelder in Höhe von 82.000 Euro zugesagt hatte. Der Verein selbst, der nach zahlreichen Wechseln der Trainingsorte inzwischen am Neusser Weg beheimatet ist, wird rund 24.000 Euro zu den 118.000 Euro Gesamtkosten beitragen.

Ebenfalls einen Zuschuss der Bezirksvertretung in Höhe von rund 7000 Euro erhält der ISD Sportverein Düsseldorf, der rund 700 Mitglieder hat. Dabei handelt es sich um den Sportverein der International School of Düsseldorf (ISD), einer Privatschule in Kaiserswerth. Dieser bietet in verschiedenen Stadtteilen Basketball, Volleyball und Schwimmen an. Hauptsportarten sind Fußball und Rugby für Kinder und Jugendliche, die auf der Vereinssportanlage am Nagelsweg betrieben werden. Der dortige Zaun muss dringend erneuert werden. Insgesamt werden knapp 120 Meter ersetzt.