Freizeitangebote in Düsseldorf : Boule, Pumptrack und Klettern

Eine Pumptrackanlage wie in Mörsenbroich soll nun auch in Unterrath gebaut werden. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 6 hat Gelder bereitgestellt, mit denen vier Freizeitanlagen umgesetzt werden können. Davon sollen Kinder und Jugendliche, aber auch Senioren profitieren.

Ein Platz, an dem sich Jugendliche ungestört treffen können, ist in vielen Stadtteilen Mangelware. In Unterrath zumindest soll sich das bald ändern. So folgt die Bezirksvertretung 6 einer Anregung des Jugendrates und hat 50.000 Euro bereitgestellt, mit dem ein solcher Platz auf dem Tunneldeckel der A44 realisiert werden soll. Die Umsetzung soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen.

Geplant ist dort eine Calisthenics-Anlage mit Sitzmöglichkeiten. Dabei handelt es sich um eine Art Klettergerüst für Erwachsene, an dem eine Vielzahl von Übungen für ein abwechslungsreiches Ganzkörper-Training möglich ist. Das genaue Konzept soll unter Beteiligung der betroffenen Jugendlichen und des Jugendamtes erarbeitet werden. Fest steht bereits, dass Mitarbeiter des Jugendclubs Ammerweg den Platz regelmäßig besuchen werden. Sollte es dort eventuell zu Konflikten mit Anwohnern kommen, werden sie als erste Ansprechpartner dienen.

Ebenfalls eine Calisthenics-Anlage für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 23 Jahren soll die Jugendfreizeiteinrichtung Ekkehardstraße in Rath erhalten. Die Bezirksvertretung stellt dafür 50.000 Euro bereit, um „dringend notwendige und dabei attraktive Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen“. An der Calisthenics-Anlage können die Jugendlichen üben, bevor sie dann an der Boulder-Anlage im Rather Sportpark, der sich in der Nachbarschaft befindet, das Klettern trainieren. Eine Tribüne der Jugendfreizeiteinrichtung soll ebenfalls wieder nutzbar gemacht und eine alte Seilbahn abgebaut werden. Auch bei diesem Projekt sollen die Jugendlichen in die Planungen mit einbezogen werden.

Nach dem unglaublichen Erfolg einer Pumptrack-Anlage an der St.-Franziskus-Straße in Mörsenbroich will die Bezirksvertretung eine weitere Anlage in Unterrath am Kinderspielplatz Golzheimer Heide errichten lassen und stellt dafür insgesamt 120.000 Euro bereit. Entstehen soll eine Bahn mit bis zu 60 Zentimeter hohen Wellen und Kurven, die auch von den umliegenden Grundschulen genutzt werden kann. Eine kreative Farbgestaltung der Anlage, ist möglich. Zum Ausgleich der durch die Rollbahn genutzten Grünfläche wird ein Areal, auf dem zwei Tischtennisplatten stehen, in eine Rasenfläche umgewandelt. Die Tischtennisplatten wiederum werden auf den angrenzenden Spielplatz verlegt.