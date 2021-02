Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Düsseldorf : Rentner verklagt Hotel auf „mindestens 10.000 Euro“ Schmerzensgeld

Das Landgericht Düsseldorf wies die Schmerzensgeldklage gegen das Hotel an der Arena ab. Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf In einem Hotel an der Arena in Düsseldorf stürzte ein Rentner und brach sich einen Lendenwirbel. Vor Gericht wollte er „mindestens 10.000 Euro“ Schmerzensgeld erstreiten. Jetzt ist die Entscheidung gefallen.