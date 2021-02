Seit langem gefordert : Hellerhof bekommt im Frühjahr öffentliche Toilette

Hellerhof Seit Jahren fordern Anwohner und Politiker öffentliche Sanitäranlagen im Stadtteil, denn rund um den Bahnhof gibt es immer wieder Ärger mit Wildpinklern Nun läuft der Prozess, Baubeginn ist wohl im April.

Hellerhof S ist der letzte Haltepunkt im VRR, eine Fahrt von hier in Richtung Düsseldorfer Innenstadt ist deutlich günstiger als aus dem angrenzenden Langenfeld. Viele Menschen nutzen daher den Bahnhof Hellerhof, um vom Auto auf den Zugverkehr umzusteigen – und wenn dann die Natur ruft, bleibt nicht viel anderes übrig, als sich in den Grünanlagen entlang der Gleise oder in der Unterführung zu erleichtern. Vor Corona gab es vor allem an den Wochenende Ärger, wenn Menschen mit der Bahn aus der Altstadt zurückkehrten und sich in der Nähe des Bahnhofs erleichterten. Eine Kontrolle ist nur schwer möglich. Auch die Anwohner selbst, so die Meinung der zuständigen Lokalpolitiker, würden von einem entsprechenden öffentlichen Angebot profitieren. Als Standort ist der Bereich des Hellerhofer Einkaufszentrums, das direkt neben dem Bahnhof liegt, vorgesehen.