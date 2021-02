Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Polizeieinsatz gegen Rechte : Haus von Linken-Politikerin in Düsseldorf mit Eiern beworfen

Angelika Kraft-Dlangamandla mit Hund Marley vor dem Spielplatz, an dem sich die Bruderschaft Deutschland häufig versammelt. Foto: RP/Dominik Schneider

Garath Nach dem Polizeieinsatz gegen Mitglieder der rechten Szene, die sich an einem Spielplatz in Garath versammelt hatten, wurde das Haus einer Linken-Politikerin mit Eiern beworfen. Viele vermuten einen Zusammenhang. Nun haben die anderen Parteien in der Bezirksvertretung reagiert.