Schule in Düsseldorf : Schüler erkunden Gedenkstätte virtuell

Düsseldorf Ein Pilotprojekt ermöglicht Klassen die Besichtigung der Ausstellung an der Mühlenstraße per digitalem Rundgang. Bei einem anschließenden Workshop setzten sich die Schüler mit bestimmten Biografien auseinander.

Das Leben von Nora Schüler war geprägt von der Flucht und Vertreibung aus der Heimat, die sie in ihrer Jugend durchlebt hatte. 1934 musste die gebürtige Düsseldorferin ihrer jüdischen Wurzeln wegen vor den Nationalsozialisten fliehen, ehe sie über Bagdad und den Libanon schließlich in Palästina eine neue Heimat finden konnte.

Es ist eine Geschichte, welche die Klasse 6c des St.-Ursula-Gymnasiums berührt. Das wird bei der Besprechung des digitalen Schaubilds deutlich, das die Schüler über das Leben der Verfolgten erstellt haben. Zu sehen sind auf der sogenannten „Biografie-Insel” Koffer und ein Reisepass, die für Schülers lange Reise stehen. Auch das Gruppenbild mit Stethoskop zum Abschluss ihrer Krankenschwester-Ausbildung in Beirut ist ein Ereignis, welches den Kindern aus dem Leben Schülers in Erinnerung geblieben ist.

Mehrere Klassen haben sich für die kommenden Wochen bereits angemeldet, dabei passt sich die Thematik der Workshops an die jeweilige Stufe an. Für die Schüler selbst bedeuteten die Workshops eine spannende Veränderung im Alltag des Wechsel- und Distanzunterrichts. „Es war schön, dass wir als Gruppe endlich wieder zusammenarbeiten konnten”, betont Isabell den Charakter der virtuellen Gruppenarbeit. Ihre Klassenkameraden hingegen hoben vor allem den Ausflug als Erlebnis hervor, und sei es auch nur in digitaler Form. „Spannend, wie man dort durch die Räume laufen konnte, um die ganzen Ausstellungsstücke zu sehen“, sagt Moritz. Für viele Schüler stand zum Abschluss fest, dass sie die Ausstellung später gerne noch einmal besuchen möchten. So nutzten manche sogar den Heimweg vom nahe gelegenen St.-Ursula-Gymnasium, um die Gedenkstätte zumindest einmal von außen in der Realität gesehen zu haben.