Lesungen am 7. August : Physik und Literatur unter freiem Himmel

Lesungen am 7. August

Matthias Salewski alias Professor Liebermann ist am 7. August im Hof des Moerser Schlosses zu erleben. Foto: Mark Wohlrab

Moers Mit drei Veranstaltungen nimmt Moers am ruhrgebietsweiten Festival „Literatour 100“ teil.

„Wir sind stolz, Teil von Literatour 100 zu sein“, freut sich Leiterin Ursula Wiltsch über die Teilnahme der Bibliothek Moers an dem ruhrgebietsweiten Festival. Es findet am Samstag, 7. August, statt. An insgesamt 26 Orten gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Moers ist mit drei Formaten vertreten. „Das zeigt, dass Literatur nicht langweilig ist und eine Menge zu bieten hat“, ist sich Bibliotheksmitarbeiterin Ursula Friebel sicher.