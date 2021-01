Schutz vor Gewalt : Politik will das Angebot der Düsseldorfer Frauenhäuser ergänzen

Düsseldorf Rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr würde eine „Clearingstelle“ kosten. Für diese erste Anlaufstelle für die von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder wird nun eine Immobilie gesucht.

Frauen, die von familiärer und häuslicher Gewalt betroffen sind, sollen in Düsseldorf möglichst bald eine weitere Anlaufstelle erhalten. Im Gleichstellungsausschuss des Rates informierte Luzia Kleene, Leiterin der Frauenberatungsstelle, am Dienstag die Politiker über den Stand des Projekts „Clearingstelle“. Vorbilder für eine solche erste Anlaufstelle für Gewaltbetroffene gibt es in Hamburg und Hannover. Geht es nach den von Kleene koordinierten Planungen soll möglichst rasch ein Haus gefunden werden, in dem zunächst acht Appartements für Frauen und ihre Kinder entstehen. Die Aufenthaltsdauer in der neuartigen Einrichtung soll auf maximal fünf Tage begrenzt werden. „Das ist kein drittes Düsseldorfer Frauenhaus, sondern eine erste Anlaufstelle, in der über die weiteren Schritte zum Schutz der Frau entschieden wird“, sagt Kleene.