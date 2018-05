Düsseldorf : "Mer fiere Düsseldorf": Großes Fest am 2. Juni

Düsseldorf Am Samstag, 2. Juni, präsentiert die Initiative "Ons Häzzblut - Mer fiere Düsseldorf" auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ein Unterhaltungsprogramm mit Düsseldorfer Künstlern und Bands. Initiator Martin Wilms hatte nach den durchweg positiven Reaktionen der Mitwirkenden sowie der geschätzt 4000 Gäste im vergangenen Jahr sofort die Wiederholung beschlossen. Die Bürgerstiftung ist als Partnerin dabei und veranstaltet eine Tombola. Die Erlöse gehen an die Aktion "Notgroschen für Kinder", mit der die Teilnahme von Kindern bedürftiger Familien an der Schulbetreuung außerhalb des Offenen Ganztags ermöglicht wird. Die Stadt wolle zu jedem gespendeten Euro noch zwei weitere Euro dazugeben, erklärt Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung.

Mit viel Herzblut für die gute Sache haben Musiker, Bands, Sportvereine sowie unterschiedlichste Aussteller zugesagt, sich ohne Honorar am Fest für die Heimatstadt zu beteiligen. Das musikalische Programm bildet die Vielfalt der heimischen Musikszene ab. Es reicht vom Singer-Songwriter enkelson (gegen 12 Uhr) über Karnevalsrock von Kokolores (14.35 Uhr) und die Stimmungsprofis von "Der letzte Schrei" (20.15 Uhr) bis zum Punk-Rock von Cashbar Club, die kürzlich ihre CD "Welcome to the Cashbar Club" veröffentlicht haben. "Wir haben bereits zugunsten der Armenküche gespielt, da mussten wir nicht lange überlegen, auch hier mitzumachen", sagte Sänger Marcus "Opa" Haefs, der auch als Stadion-DJ der Fortuna bekannt ist.

Der Marktplatz macht seinem Namen alle Ehre, denn Aussteller präsentieren Produkte mit Düsseldorf-Bezug wie Öle aus der Düsseldorfer Ölmanufaktur, Honig von Düsseldorfer Bienen oder flüssige Spezialitäten wie den Kräuterlikör Löwenblut oder Rosenlimonade. Stark umlagert dürften die Stände mit Mitmach-Aktionen der Fortuna, der DEG, von Borussia Düsseldorf, der Düsseldorf Panther und der Rhein Vikings sein.

(RP)