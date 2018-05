Düsseldorf : Petit Départ ist am Samstag in Rath zu Gast

Düsseldorf Nach dem Auftakt in Oberkassel wird die zweite Veranstaltung im Rahmen des Kinderradwettbewerbs Petit Départ 2018 am Samstag, 2. Juni, in Rath ausgerichtet. Ab 11 Uhr messen sich wieder über 100 Kinder auf ihrem Fahrrad im Rather Waldstadion an der Wilhelm-Unger-Straße 7 in Ausdauer, Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Alle teilnehmenden Kinder erhalten ein T-Shirt und nach dem Wettbewerb eine Medaille, die von Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke zum Abschluss überreicht werden. Der Stadtsportbund kommt mit seinem Sportactionbus und sorgt damit für kurzweilige Unterhaltung der Kinder. Der "Blaue Elefant" des Kinderschutzbundes Düsseldorf wird zur guten Laune bei den Kindern und Eltern beitragen.

Der Petit Départ richtet sich in diesem Jahr an Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2009, die das Fahrradfahren als Sport kennenlernen können. Dabei soll der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. Insgesamt gibt es in diesem Jahr noch zwei weitere Termine und Orte für den Petit Départ 2018: am Samstag, 9. Juni, 11 Uhr, Holthausen, Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35 und am Samstag, 23. Juni, 11 Uhr, Stockum, Arena-Sportpark, Am Staad 11.

(RP)