Düsseldorf: Neue Operationssäle für das St. Vinzenz

Düsseldorf Die 20-Millionen-Euro-Investition ist Teil der Vorbereitungen für die Zusammenlegung mit dem Kaiserswerther Marienkrankenhaus.

Mit einem modernen Anbau mit fünf neuen Operationssälen stellt sich das St.-Vinzenz-Krankenhaus in Derendorf für die Zukunft neu auf. Der auffällige kubusförmige Bau mit schimmernder Fassade in Messing soll Ende Juni nach fast elf Monaten Bauzeit fertig sein. Danach werden zwei alte Operationssäle ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht, zwei weitere zunächst zurückgebaut. Auch die Ambulanzen des Hauses sollen anschließend erneuert werden, um eine bessere Patientenführung zu ermöglichen.

VKKD Zum Verbund Katholischer Kliniken gehören in Düsseldorf fünf Häuser: das Augusta-Krankenhaus, das Krankenhaus Elbroich, das Marienkrankenhaus Kaiserswerth, das St.-Vinzenz-Krankenhaus sowie das Marienhospital. Dazu kommt noch die St.-Mauritius-Therapieklinik in Meerbusch.

Die Zusammenlegung der Krankenhäuser war 2016 mit Verweis auf die krankenhauspolitischen Rahmenbedingungen beschlossen worden. Beide gehören zum Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD). Dieser arbeite bereits seit Jahren erfolgreich an der Bildung verschiedener Schwerpunkte, sagt der Geschäftsführer des St. Vinzenz, Christian Kemper. So ist etwa das Marienhospital in Pempelfort als onkologisches Zentrum anerkannt, das Krankenhaus St. Augusta auf kardiovaskuläre Erkrankungen spezialisiert.

Im nun entstehenden ZMM sieht Kemper viele Vorteile für die Patienten: "Weil wir seit Jahren unsere Behandlungsschwerpunkte an den einzelnen Standorten fokussieren, profitieren wir bereits von geschaffenen Strukturen und der Logistik innerhalb unseres Verbundes." Den Patienten könne man so auf Dauer einen nahezu nahtlosen Übergang mit dem gleichen Behandlungsteam sichern. Der OP-Neubau an der Ecke Jülicher Straße/ Schloßstraße fällt durch seine Streckmetall-Fassade in Messingoptik auf, die gleichzeitig als Sichtschutz dient. Drin gibt es fünf moderne OP-Säle (zwei davon für ambulante Eingriffe), einen großen vorgelagerten Flur und breite glänzende Schiebetüren. Die Technik, verspricht das Krankenhaus, biete die neusten digitalen Möglichkeiten und sei hygienisch auf Top-Stand. Viele Räume sind momentan noch leer, an den nagelneuen Wasserhähnen hängen noch die Schilder.