Düsseldorf: Wasser marsch, heißt es jetzt wieder in den Düsseldorfer Parks

Düsseldorf Sechs Düsseldorfer Wasserspielplätze im Betrieb - drei davon im Düsseldorfer Süden. Wir haben uns einige von ihnen genauer angeschaut.

Südpark Der beliebte Wasserspielplatz an der Emmastraße im Volksgarten bleibt in diesem Jahr geschlossen, da die Wassertechnik saniert werden muss. Eine nahe Alternative bietet der Wasserspielplatz neben dem großen See im Südpark. Hier läuft das Wasser auf verschiedenen Wegen einen kleinen Abhang hinunter. Der Spielplatz ist aus Stein gebaut, einige scharfe Steinkanten und Treppenstufen erfordern die Konzentration der kleinen Besucher. "Die Eltern müssen hier mit beiden Augen dabei sein. Das Wasser ist an einigen Stellen sehr tief", sagt Friedrich Reuter, der mit seiner Frau und den Töchtern zum Spielplatz gekommen ist. "Einen Besuch kann man mit dem Streichelzoo verbinden", findet er. Auch der Schatten der Bäume und die vielseitigen Spielmöglichkeiten seien ein Argument für diese Anlage. Bahnfahrer steigen am "Provinzialplatz" aus der U74, U77 oder U79 aus.