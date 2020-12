Fernsehen : Düsseldorferin in neuer Pro7-Show

Düsseldorf „Teddy gönnt dir!“ ist eine neue TV-Show auf Pro7. Am Donnerstag ist Premiere. Um den Sieg kämpfen auch zwei Frauen aus Düsseldorf.

Wenn sie siegt, würde sie einen Teil des Geldes an einen guten Zweck spenden, sagt Klaudia Stark. Die Düsseldorferin kann Donnerstag mindestens 1000 Euro gewinnen, wenn sie in der Fernsehshow „Teddy gönnt dir!“ auf Pro7 gegen den Comedian Teddy Teclebrhan spielt. Er tritt in zehn Spielrunden gegen die Kandidaten aus dem Publikum an und fordert sie heraus. Entscheidet der Kandidat das Duell für sich, darf er sich über die Gewinnsumme freuen. Gewinnt Teddy aber das Spiel, wandern die 1000 Euro in den Jackpot. Es ginge ihr aber auch um den Spaß, sagt Stark, die in Düsseldorf in einer Karl-Lagerfeld-Filiale arbeitet. „Ich wollte die Chance nutzen, einen Einblick in die Unterhaltungsbranche zu bekommen. Ich habe nichts zu verlieren, ich kann neue Erfahrungen sammeln und etwas lernen.“ Räumt sie aber doch ab, würde sie mit dem restlichen Geld mit ihren Freunden was Cooles unternehmen, sagt die 28-Jährige.