Benefizaktion : Schaufenster-Kunst soll Kindern helfen

Düsseldorf In zwölf Unterbilker Geschäften zeigen Künstler zurzeit ihre Werke. Sie sollen im Frühling versteigert werden. Dafür wurde im vergangenen Jahr die Aktion „Roundabout Kids“ gegründet.

Weitere Werke stammen von Gesine Kikol, Tina Eggert, Caroline Fabers, Ewa Jaczynska, Gabriele Liffers, Gerda Kreuzer-Hemmers, Gunde Rietkötter, Markus Luigs und Simone Mack. Um möglichst viele Infos über Werke und Künstler zu geben, hat Gabi Luigs jedem Bild einen QR-Code hinzugefügt. Wird er mit dem Smartphone gescannt, sind alle Fakten sofort auf dem Display. Auch können online schon erste Gebote abgegeben werden. Bis Ende Dezember bleiben die Bilder voraussichtlich in den Unterbilker Schaufenstern. Gabi Luigs bietet für den 5. Dezember, den 12. Dezember und den 19. Dezember jeweils um 15 Uhr einen Rundgang, bei dem sie die Interessenten in kleinen Gruppen zu den einzelnen Stationen führt. „Wir starten in der Liesegang-Fabrik, gehen dann zu den neun Adressen an der Lorettostraße und zum Abschluss zum Fotostudio von Christian Holthausen, wo das großformatige Foto von Martina Ziegler hängt.“