Schule in Düsseldorf : Das Cecilien hat jetzt einen Anbau

In dem Erweiterungsbau sind die Mensa sowie neue Klassen-, Fach- und Mehrzweckräume untergebracht. Foto: Michael Gstettenbauer/Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Fünfzügigkeit des Gymnasiums in Niederkassel machte die Erweiterung notwendig.

Das Cecilien-Gymnasium in Niederkassel hat in den vergangenen zwei Jahren einen kompakten dreigeschossigen Anbau erhalten. Auf insgesamt 3600 Quadratmetern Nutzfläche sind dort nun die Mensa sowie neue Klassen-, Fach-, und Mehrzweckräume untergebracht. „Die Erhöhung auf fünf Züge machte eine zeitnahe Erweiterung des Cecilien-Gymnasiums nötig. Mit der schnellen Fertigstellung des Erweiterungsbaus tragen wir diesem Bedarf Rechnung. Die Schüler finden nun nicht nur mehr Platz, sondern auch ein moderneres Lernumfeld vor. Mit dem barrierefreien Umbau des gesamten Schulgeländes setzen wir zudem ein wichtiges Zeichen für Inklusion im Bildungsbereich“, erklärt Schuldezernent Burkhard Hintzsche. Derzeit werden am Cecilien-Gymnasium 1035 Schüler unterrichtet.