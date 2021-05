Vertrag unterzeichnet : Bergische Universität und Gymnasium arbeiten zusammen

Haan Davon profitieren die Schüler. Sie erhalten von Uni-Studienberaterin Diana Bartnik eine umfangreiche, persönliche Ausbildungs- und Karriereberatung.

Die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Haaner Gymnasium und der Bergischen Universität Wuppertal wurde jetzt mit einem Kooperationsvertrag besiegelt. Das Haaner Gymnasium ist die 19. Schule in der Region, die diesen Beratungsvertrag abgeschlossen hat. Profitieren sollen die Haaner Schulabsolventen. Denn sie erhalten von Studienberaterin Diana Bartnik eine umfangreiche und persönliche Beratung. Dabei geht es dann um Studiengänge, Wartezeiten, Quoten oder alternative Ausbildungsmöglichkeiten. „Meine Arbeit macht mir große Freude“, sagt Diana Bartnik. Denn in den jeweils einstündigen Beratungsgesprächen seien die Schulabgänger dankbar für Tipps und Erfahrungswerte. Zusätzlich bietet die Uni Wuppertal Gruppenberatungen an. Die persönlichen Beratungen haben auch schon in der Vergangenheit stattgefunden. Aber mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung steht die Zusammenarbeit jetzt auf einem sicheren Fundament. Die Unterschriften wurden von Prof. Dr. Andreas Frommer, Prorektor für Studium und Lehre der Bergischen Universität, und Friederike von Wiser, Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums Haan geleistet. Von Wiser betont, dass die berufliche Orientierung für Schulabsolventen eine wichtige Aufgabe ihrer Schule sei. Der Koordinator und Motor dieser Zusammenarbeit mit externen Partnern ist am Haaner Gymnasium der Lehrer Dr. Andreas Krieckhaus. Schon 2013 ist die Schule mit dem Berufswahlsiegel der Bergischen Unternehmerverbände für vorbildliche Berufsorientierung zertifiziert worden. Das Gymnasium unterhält enge Verbindungen zu aktuell fast 20 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, erläutert Krieckhaus. Dazu gehören auch Haaner Unternehmen, wie etwa die Firma Bohle AG bereits seit 2004. Diese enge und professionelle Vermittlung im Hochschulbereich, die engmaschig auf die Schüler abgestimmt werde, sei auch im Interesse der Bergischen Universität, fügt Prof. Frommer hinzu. Als Ergebnis der beispielhaften Kooperation stehen zum Beispiel die in Wuppertal ausgebildeten Ingenieure aus dem Kreis Mettmann an dritter Stelle aller dortigen Studienabgänger, fügt der Prorektor hinzu. Der Kooperationsvertrag zwischen Schule und Uni schließt neben der Schülerberatung auch die Lehrerfortbildung ein. So werden die Lehrer des Haaner Gymnasiums mehrmals jährlich über Studienorientierung, Schülerinfotage oder der SommerUni informiert sowie zur jährlichen Teilnahme an Lehrer-Fachtreffen eingeladen.