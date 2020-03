Gericht in Düsseldorf : Kunde bei Schröpf-Therapie verbrannt

Gericht in Düsseldorf

Düsseldorf Eine 47 Jahre alte Angestellte eines Massage-Studios muss 1100 Euro Buße zahlen, weil sie keine Qualifikation für die Therapie hatte. Sie habe auf Anweisung ihrer Chefin gehandelt, sich aber über das Heilpraktikergesetz nicht informiert, so die Verteidigung. Mit schweren Folgen für den Kunden.

Er hatte auf schnelle Linderung bei Verspannungen im Rücken gehofft. Stattdessen trug ein 47-jähriger Kunde eines Massage-Salons in der Innenstadt vor zwei Jahren erhebliche Verbrennungen am Rücken davon, die ihn als Koch erst arbeitsunfähig und später sogar arbeitslos machten. Wegen dieser Folgen einer Schröpf-Massage mit Unterdruckpumpe musste eine 46-jährige Mitarbeiterin des Salons am Mittwoch auf die Anklagebank des Amtsgerichts.